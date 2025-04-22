Названы альтернативные Анапе направления для отдыха у моря

Крым стал ведущим альтернативным направлением отдыха у моря, обогнав Анапу. Эксперты популярного онлайн-сервиса составили рейтинг четырех пляжных курортов, которые, по их мнению, будут наиболее популярны в предстоящем летнем сезоне. Результаты их исследования опубликовала «Лента.ру».

Аналитики отметили, что количество бронирований в Крыму на лето уже превышает показатели прошлого года на 16 процентов. Особенно активно туристы выбирают южное побережье, включая такие города, как Гурзуф, Севастополь и Алушта. Спрос на Евпаторию также высок.

На втором месте у российских туристов расположилась Абхазия. Она в два раза опережает Турцию по количеству заявок на летний сезон и занимает первое место среди зарубежных курортов. Наибольший интерес проявляется к таким местам, как Сухум, Гагра и Новый Афон. Кроме того, значительное увеличение бронирований наблюдается в Гудауте и Лдзаа.

В качестве альтернативы Черному морю путешественники могут рассмотреть поездку на побережье Каспийского моря в Дагестане. Курорты Каспийского моря, такие как Махачкала, Каспийск, Дербент и Избербаш, предлагают летом теплое море с пологим заходом и широкие песчаные пляжи, подчеркнули эксперты.

Также стоит обратить внимание на Калининград и курорты Балтийского моря, такие как Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный, Пионерский и Балтийск.