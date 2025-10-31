Видео
Названы популярные у россиян направления для отдыха на Новый год
Хобби и развлечения

31 октября, 13:15

1 мин.

Мария Задорожная
Автор
Новогодняя Москва
Фото ArtMarie, iStock

На новогодние праздники россияне чаще всего приобретают билеты в Белоруссию, Казахстан и Турцию, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе популярного сервиса для путешествий.

Внутри страны самыми востребованными направлениями оказались Москва и Санкт-Петербург.

«Для поездок за границу на Новый год россияне чаще всего выбирают Республику Беларусь — на эту страну приходится 47 процентов приобретенных билетов на автобусы, поезда и самолеты. Казахстану отдали предпочтение 7 процентов пользователей сервиса, Турции — 6 процентов, Объединенным Арабским Эмиратам — 5 процентов, Армении — 3 процента», — говорится в публикации.

При этом значительная часть россиян предпочитает встречать новый год дома, в России.

«Лидером здесь является столица — на Москву приходится 27 процентов билетов на автобусы, поезда и самолеты. Следом идет Санкт-Петербург — 13 процентов билетов. Кроме того, 8 процентов наших покупателей выбрали Краснодарский край, Ростовскую область — 4 процента, Свердловскую область — 2 процента», — добавили в сервисе.

Новый год на&nbsp;море: лучшие варианты встречи 2026 года.Новый год на море: лучшие варианты встречи 2026 года
Путешествия
