Названы российские пляжные курорты с самой недорогой арендой жилья

Наиболее популярными пляжными курортами в июне, июле и августе стали Сочи, Зеленоградск и Геленджик. В этих городах туристы чаще всего арендуют жилье. Далее в списке расположились Светлогорск, Ялта, Лазаревское, Витязево, Анапа, Новороссийск и Ейск, пишет портал РИА Новости.

Так самая дорогая аренда жилья зафиксирована в Зеленоградске. Средняя ставка здесь — 6630 рублей за ночь. Остановиться чуть дешевле получится в Светлогорске — 5770 рублей, а в Сочи за ночь в отеле придется выложить в среднем 5730 рублей. В Геленджике — 5640 рублей, в Ялте, Лазаревском и Анапе — от 4000 до 4400 рублей.

Самым дешевым местом отдыха стал Ейск, расположенный на южном берегу Таганрогского залива. Здесь стоимость посуточной аренды начинается от 3170 рублей.