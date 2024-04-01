Названы самые дорогие направления русских туристов в марте

Популярный сервис для планирования путешествий перечислил «Известиям» самые дорогие отельные бронирования начала весны 2024 года.

Так, огромные суммы русские путешественники все же тратили на отдых за границей. Первое место отдано Мальдивам, где четверо взрослых три недели жили в пятизвездочном отеле с трехразовым питанием и заплатили за такой отдых 3 миллиона рублей. Второе место занял отпуск на Маврикий. Здесь два путешественника отдали 1,9 миллиона рублей за 11 дней в пятизвездочной гостинице с завтраками.

Третье место занимает отдых в Дубае. Пребывание в отеле «пять звезд» компании из четырех человек обошлось в 1,55 миллиона рублей за восемь дней. В данную сумму также входило двухразовое питание. Кроме того, в список дорогих зарубежных путешествий вошли каникулы на Сейшелах (1,4 миллиона) и отпуск на Пхукете (1,34 миллиона).

Мартовские каникулы в отелях России стоили намного дешевле. Москва заняла все призовые места. Например, пара на 27 дней остановилась в московской четырехзвездочной гостинице и в итоге потратила 476 тысяч рублей, а двое путешественников остановились на четыре ночи в пятизвездочном отеле Москвы и заплатили за это 458,7 тысячи рублей.

Также внушительные суммы пришлось потратить россиянам и за отдых на юге страны. Так, две недели отпуска в четырехзвездочной гостинице «Эсто-Садка» обошлись паре в 429 тысяч рублей. А за девять дней каникул в отеле Сочи двое туристов выложили 290 тысяч рублей.