Названы самые путешествующие знаки зодиака

Раки, Близнецы и Львы названы самыми активно путешествующими знаками зодиака. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследование популярного сервиса путешествий.

Также в топ-5 любителей посещать новые места вошли Тельцы и Водолеи. А с шестого по двенадцатое место в рейтинге расположились Девы, Овны, Весы, Рыбы, Козероги, Скорпионы и Стрельцы соответственно.



«Больше всего зодиаки-путешественники ездили в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и Ростов-на-Дону. Также были востребованы поездки в Адлер, Екатеринбург, Новосибирск, Тюмень и Казань», — говорится в публикации.



Самыми популярными странами среди зодиаков-путешественников стали Белоруссия, Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Азербайджан, Турция и Абхазия.