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Названы самые распространенные схемы обмана игроков в Hamster Kombat
Хобби и развлечения

Сегодня, 14:40

1 мин.

Названы самые распространенные схемы обмана игроков в Hamster Kombat

Мария Маковей
Автор
Hamster Kombat
Фото Социальные сети
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Telegram-канал SHOT выяснил самые распространенные мошеннические схемы, направленные на игроков Hamster Kombat.

Первая из них — обман с помощью рефералов (приглашенных участников, — прим. ред.). Чтобы повысить свой уровень и получить бонусы, пользователю необходимо приглашать в приложение новых игроков. Для этого им нужно отправить ссылку для регистрации. Рано или поздно друзья и знакомые в телефонной книжке заканчиваются, а желание прокачивать «Хомяка» — нет. Именно в этот момент на «помощь» приходят мошенники, которые предлагают игрокам «накрутить» рефералов. Цена такого обмана обычно составляет 50 рублей за человека. Многие игроки, купив услугу и увидев, что все срабатывает, входят во вкус и покупают крупную «накрутку». Тогда продавец исчезает и оставляет пользователя без денег.

Вторая схема намного опаснее, она нацелена на кражу телеграм-аккаунта. Мошенники через различные сайты направляют незарегистрированным пользователям ссылку на бот, который очень похож на официальное приложение. Когда игрок кликает по ссылке, хакеры получают его личные данные: геолокацию, данные о wi-fi-точке, пароли учетных записей и даже контакты.

В беседе с SHOT киберэксперт Денис Стрельцов отметил, что подобный обман в перспективе может сыграть злую шутку с пользователем.

«Например, если к такому аккаунту привязать свой TON-кошелек, то все средства, которые на нем окажутся, с легкостью утекут на счета хакеров», — подчеркнул специалист.

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