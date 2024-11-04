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Названы способы, которые помогут сэкономить на зимних перелетах
Хобби и развлечения

Сегодня, 16:30

1 мин.

Названы способы, которые помогут сэкономить на зимних перелетах

Мария Задорожная
Автор
Пара идет на борт
Фото Igor Alecsander, iStock
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Планирование зимних поездок становится более выгодным, если билеты приобретать заранее. Аналитики популярной компании по бронированию перелетов проанализировали данные о поиске и покупке авиабилетов и определили, когда зимние авиаперелеты будут дешевле. Результаты работы экспертов представила «Лента.ру».

Для внутренних рейсов оптимально осуществлять покупку билетов за два-четыре месяца до даты вылета, в то время как международные поездки выгоднее бронировать за две-три недели или за два-три месяца до отправления.

Среди внутренних направлений, на Москву приходится наибольшая доля продаж—17 процентов от общего числа бронирований. Для поездки в столицу рекомендуется оформлять билеты как минимум за два месяца до вылета. Санкт-Петербург занимает вторую позицию, на него приходится 12 процентов всех покупок.

Специалисты рекомендуют бронировать билеты на этот маршрут за три-четыре месяца заранее. Что касается Сочи, то на него идет каждый десятый билет, и оптимальные сроки бронирования составляют от двух до четырех недель, а также за три-четыре месяца до вылета.

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