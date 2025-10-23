Названы выгодные направления в России для семейного отдыха в ноябре

Краснодарский край возглавил рейтинг самых популярных направлений для семейного отдыха в ноябре, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на популярный сервис для путешествий.

По словам экспертов, чаще всего семьи выбирают Краснодарский край для ноябрьского отдыха в 2025 году: доля бронирований отелей и апартаментов составила 23 процента. На втором месте расположилась Москва и Московская область (19 процентов), на третьем — Санкт-Петербург и Ленинградская область (13 процентов). В пятерку лидеров вошли также Карачаево-Черкесская Республика (4 процента) и Республика Татарстан (3 процента).

Аналитики отмечают рост спроса: количество заказов на ноябрьский семейный отдых увеличилось на 17 процентов по сравнению с прошлым годом. Длительность проживания чаще всего — 2-3 ночи в отелях.

Кроме того, специалисты назвали регионы, где средняя стоимость проживания в ноябре снизилась относительно прошлого года. Лидер по экономии — Тюменская область: средняя стоимость за ночь для семьи из трех человек — 5470 рублей. На втором месте Кемеровская область (10 780 рублей), на третьем — Мурманская область (9650 рублей). Далее в списке: Ростовская область (6790 рублей), Свердловская область (7920 рублей), Вологодская область (6270 рублей), Нижегородская область (8470 рублей), Новосибирская область (6580 рублей), Калининградская область (7690 рублей) и Смоленская область (7280 рублей).

По данным аналитиков, наиболее выгодными населенными пунктами для семейных путешествий оказались Кабардинка (снижение средней стоимости ночи на 30 процентов год к году, 7200 рублей), Казань (минус 22 процента к прошлому году, 7820 рублей) и Новороссийск (минус 30 процентов, 4800 рублей).