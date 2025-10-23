Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Узнавать
Дети
Экипировка
Путешествия
Увлечения
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Названы выгодные направления в России для семейного отдыха в ноябре
Хобби и развлечения

23 октября, 14:30

2 мин.

Названы выгодные направления в России для семейного отдыха в ноябре

Мария Задорожная
Автор
Семья на отдыхе
Фото Freepik

Краснодарский край возглавил рейтинг самых популярных направлений для семейного отдыха в ноябре, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на популярный сервис для путешествий.

По словам экспертов, чаще всего семьи выбирают Краснодарский край для ноябрьского отдыха в 2025 году: доля бронирований отелей и апартаментов составила 23 процента. На втором месте расположилась Москва и Московская область (19 процентов), на третьем — Санкт-Петербург и Ленинградская область (13 процентов). В пятерку лидеров вошли также Карачаево-Черкесская Республика (4 процента) и Республика Татарстан (3 процента).

Аналитики отмечают рост спроса: количество заказов на ноябрьский семейный отдых увеличилось на 17 процентов по сравнению с прошлым годом. Длительность проживания чаще всего — 2-3 ночи в отелях.

Кроме того, специалисты назвали регионы, где средняя стоимость проживания в ноябре снизилась относительно прошлого года. Лидер по экономии — Тюменская область: средняя стоимость за ночь для семьи из трех человек — 5470 рублей. На втором месте Кемеровская область (10 780 рублей), на третьем — Мурманская область (9650 рублей). Далее в списке: Ростовская область (6790 рублей), Свердловская область (7920 рублей), Вологодская область (6270 рублей), Нижегородская область (8470 рублей), Новосибирская область (6580 рублей), Калининградская область (7690 рублей) и Смоленская область (7280 рублей).

По данным аналитиков, наиболее выгодными населенными пунктами для семейных путешествий оказались Кабардинка (снижение средней стоимости ночи на 30 процентов год к году, 7200 рублей), Казань (минус 22 процента к прошлому году, 7820 рублей) и Новороссийск (минус 30 процентов, 4800 рублей).

Турция в&nbsp;ноябре: погода, цены на&nbsp;отдых, море, курорты и&nbsp;развлечения.Что делать в Турции в ноябре: гид по курортам и развлечениям
ВКонтакте Дзен Max
Деньги
Путешествия
Новости холдинга
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
Читайте далее
Парикмахер назвала 3 лайфхака, которые сохранят объем прически под шапкой