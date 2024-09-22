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Нейропсихолог назвала методы борьбы с нежеланием работать
Хобби и развлечения

Сегодня, 18:45

1 мин.

Нейропсихолог назвала методы борьбы с нежеланием работать

Мария Задорожная
Автор
Девушка лежит на диване
Фото urbazon/istockphoto.com
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Нейропсихолог Ольга Бакшутова в разговоре с «Лентой.ру» перечислила методы борьбы с нежеланием работать. По ее словам, многие путают прокрастинацию с ленью. Однако при прокрастинации человек беспокоится и переживает стресс, а лениться он может без зазрения совести.

«Это состояние можно описать как борьбу между желанием выполнить задачу и неким психологическим барьером, который мешает ее начать. Из-за этого человек может переключаться на менее значимые дела, например, уборку, проверку мессенджеров и соцсетей», — отметила эксперт.

Если прокрастинация становится постоянной и влияет на качество жизни, то с ней стоит бороться, подчеркнула специалист. Один из способов борьбы — метод Pomodoro. Это работа по таймеру с короткими перерывами. Такой способ помогает повысить продуктивность и преодолеть страх перед началом задачи, которая требует существенных временных затрат.

Также для преодоления прокрастинации Бакшутова рекомендует разбивать крупные задачи на более мелкие. Это снижает уровень тревоги и делает работу более контролируемой.

«Помогает и система вознаграждений. Например, ребенка, который не может приступить к выполнению сложного домашнего задания, но в итоге находит силы сделать это, можно и нужно поощрять», — подытожила нейропсихолог.

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