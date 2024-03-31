Нейропсихолог рассказала, как помочь ребенку в стрессовой ситуации

В стрессовых ситуациях ребенка нужно прижать к себе, крепко обнять и побыть с ним в тишине, считает детский нейропсихолог Кира Макарова. Об этом она заявила в беседе с «Известиями».

«Не нужно допрашивать и мучить вопросами, ребенка нужно наполнять теплом и заботой, подбирать максимально добрые слова, чтобы он понял: вокруг добрые люди, ему не желают зла, он под защитой», — добавила эксперт.

Также специалист советует максимально оградить ребенка от просмотра страшных и жестоких видео. Если он нашел подобный ролик сам, то следует спокойно объяснить, что зло существует, но не все люди плохие.

«Важно показать и заложить в детях гуманизм, желание помогать, поддерживать и сострадать. Конечно, это важно закладывать в процессе всего воспитания, не только на таких горьких примерах», — добавила нейропсихолог.

При потере близкого человека Макарова рекомендует объяснить ребенку, что он не останется один.

«Наше общество неоднократно сталкивалось с трагедиями, когда ребенок оставался без родителей — наши люди его не бросали, ему помогали, брали под опеку. Эти примеры нужно привести ребенку, объяснить, что даже в трудную минуту он не останется один. Проявляйте гуманизм, показывайте детям, что они не одни», — подытожила специалист.