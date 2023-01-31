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Сегодня, 12:30

Нейросеть попыталась понять и нарисовать русские пословицы

Ольга Стрельникова
Фото Наиль Валиулин, KP.RU
Фото Наиль Валиулин, KP.RU
Фото Наиль Валиулин, KP.RU
Фото Наиль Валиулин, KP.RU
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Как сообщает сайт KP.RU, нейросеть попыталась поэкпериментировать и визуализировать известные пословицы и поговорки. Картинки получились, красочные, замысловатые, а моментами даже пугающие. Возможно, сказался языковой барьер: нейросеть создана американцами, и все русские фразы сначала переводились программой на английский, а затем ею же интерпретировались.

К примеру, в поговорке: «Береги платье снову, а честь смолоду!», программа не желала понимать разницу между «снова» и «снову». Но результат впечатляет нотками романтики и легкой грусти — возможно, искусственный интеллект действительно уловил суть.

Нейросеть нарисовала пословицы и поговорки. Фото Наиль Валиулин, KP.RU
Фото Наиль Валиулин, KP.RU

Пословицу «Гусь свинье не товарищ», нейросеть приняла практически дословно и, чтобы исправить «несправедливость» одарила веселого поросенка накладным клювом.

Нейросеть нарисовала пословицы и поговорки. Фото Наиль Валиулин, KP.RU
Наиль Валиулин, KP.RU

В визуальной интерпретации поговорки: «Работа дураков любит», предстал чудаковатый простачок. А сотрудники KP.RU признали в нем сходство с Джимом Керри.

Нейросеть нарисовала пословицы и поговорки. Фото Наиль Валиулин, KP.RU
Наиль Валиулин, KP.RU

Но самый жуткий и карикатурный вариант обрела поговорка: «У страха глаза велики». Практически афиша для хоррора.

Нейросеть нарисовала пословицы и поговорки. Фото Наиль Валиулин, KP.RU
Фото Наиль Валиулин, KP.RU

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

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