Организатор пространства объяснила, как правильно хранить продукты в холодильнике

В эксклюзивной беседе с «СЭ» организатор, эксперт по психологии пространства Ирина Яшина рассказала, как правильно разместить продукты в холодильнике, чтобы обеспечить их удобное и правильное хранение.

По ее словам, есть несколько важных правил, при соблюдении которых холодильник будет выглядеть, как на картинке. Первое — покупать продукты понемногу. Не стоит полностью забивать полки, ведь в полном холодильнике товары быстрее портятся, а о чем-то можно просто забыть.

«Определяем зоны хранения. Это делается для того, чтобы не было свалки. Верхние полки — для молочной продукции, нижние (самые холодные) — подходят для рыбы и мяса. Двери, где есть перепады температуры, — для соусов (кетчуп, горчица), то есть тех продуктов, которые могут выдержать постоянное открывание дверей. Не рекомендую использовать дверцу для молочных изделий и яиц. Их и масло лучше хранить в специальных отсеках», — объяснила специалист.



Что касается овощей и фруктов, их следует хранить раздельно друг от друга и в специальных отсеках. Также эксперт советует использовать антибактериальные коврики для дополнительной воздушной прослойки. А остатки еды хранить на уровне глаз, где их невозможно не заметить.

«Храним готовые продукты в закрытой таре и с плотной крышкой. При правильном хранении блюда дольше держат свежесть, не теряют вкус. В холодильнике не смешиваются запахи. Располагаем продукты по правилу: «первый на входе — первый на выход». Получается, что продукты, которые имеют ограниченный срок годности, должны стоять ближе», — сказала Яшина.

Также эксперт рекомендует хранить на разных полках овощи и рыбу, копчености и сыр, колбасные изделия и фрукты.

Кроме того, существуют продукты, которые хранить в холодильнике нежелательно. Это экзотические, тропические фрукты (они быстро гниют в холоде), груши и яблоки, так как под воздействием холода они вырабатывают этилен, который пагубно влияет на остальные блюда. Бананы быстро чернеют, а цукини и тыква при низких температурах быстро загнивают и покрываются плесенью. Огурцы, баклажаны и помидоры содержат большое количество влаги. Если в холодильнике нет специальной зоны, лучше не класть их внутрь. Оливковое масло теряет питательные свойства, начинает горчить.

«Не забывайте проводить ревизию холодильника один раз в неделю. Это позволит оперативно выявить «лазутчиков», чтобы сохранить остальные продукты в целости», — подытожила организатор пространства.