Организатор пространства рассказала, как правильно украсить дом к Новому году

Новый год — это волшебное время, когда каждый стремится создать уютную и праздничную атмосферу в доме. Правильное оформление пространства не только придаст ему особый шарм, но и поможет настроиться на позитивный лад. Эксклюзивно для «СЭ» организатор пространства Анна Кривец рассказала, как красиво украсить дом, выбрать место для елки, организовать декор и избежать ненужной перегруженности.

Первый шаг в подготовке к празднику — это выбор идеального места для новогодней елки.

«Елку нужно ставить так, чтобы ее было видно, когда заходишь в помещение. И второй момент: новогодняя красавица должна стоять там, где есть свободное место, чтобы она не мешала движению. Помните, что живые растения требуют внимания, поэтому выбирайте место подальше от обогревательных приборов и на солнечной стороне. Так дерево дольше сохранит свежесть», — отметила эксперт.

Еще один немаловажный момент — свободные поверхности. Прежде чем украшать жилище, нужно пройтись по нему и убрать так называемый «визуальный шум».

Декорирование елки — это творческий процесс, который может включать в себя как традиционные, так и современные элементы. По словам специалиста, необходимо заранее определиться с цветовой гаммой, чтобы создать гармоничный вид всего интерьера.

«Если елка небольшая, можно использовать меньше игрушек, но разнообразить их формы и фактуры. Гирлянды также могут стать важным акцентом: добавьте световые элементы, которые создадут ощущение волшебства», — посоветовала Анна.

Не стоит забывать о шишках, ягодах и других природных материалах, которые можно использовать для создания оригинальных и стильных композиций. При декорировании важно не перегрузить елку, оставить пространство между элементами для визуального баланса.

Помимо елки, можно украсить и другие части дома. Использовать гирлянды и ленты, чтобы создать уютную атмосферу в тех комнатах, где семья проводит больше времени. Декор приветствуется на окнах, перилах, столах. Однако важно не переборщить с количеством украшений: минимализм сейчас в моде, поэтому лучше выделить несколько ключевых элементов.

«Зажгите свечи или используйте ароматизаторы для создания приятной атмосферы. Нельзя забывать о текстиле: замените подушки и покрывала, чтобы добавить новогодних акцентов в оформлении», — сказала Кривец.