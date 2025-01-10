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Организатор пространства рассказала, когда лучше убирать новогоднюю елку
Хобби и развлечения

Сегодня, 13:45

2 мин.

Организатор пространства рассказала, когда лучше убирать новогоднюю елку

Мария Задорожная
Автор
Женщина разбирает елку
Фото Jose Martinez Calderon, iStock
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В эксклюзивной беседе с «СЭ» организатор пространства Анна Кривец рассказала, когда нужно убирать новогоднюю елку и как правильно это сделать. По ее словам, избавиться от праздничного декора можно в конце каникул либо после Старого Нового года. Однако лучше всего убрать новогоднюю елку в выходные, то есть 11 или 12 января, так как потом эта задача начнет тяготить. Чем быстрее она будет выполнена, тем свободнее и комфортнее человек будет себя ощущать.

Перед началом уборки специалист советует подготовить все необходимые материалы:

  • коробки или контейнеры для хранения украшений;

  • пакеты для утилизации, если натуральное дерево;

  • чистящие средства и тряпки для уборки пространства после демонтажа елки.

«Начните с аккуратного снятия всех игрушек, гирлянд и других украшений. Старайтесь складывать их по категориям, чтобы в следующем году было проще искать. Используйте пузырчатую пленку или бумагу для защиты хрупких украшений. Есть специальные катушки для хранения гирлянд, потратьте время и аккуратно намотайте гирлянду, в конце года вы скажите себе спасибо. Для игрушек используйте органайзеры с ячейками на молнии. Есть короба для хранения елочных игрушек. Используйте прозрачные контейнеры, чтобы видеть содержимое, и подпишите каждую коробку. Вы можете создать небольшой список содержимого, чтобы в следующий раз не тратить время на поиски», — объяснила Кривец.

Также перед покупкой органайзера организатор пространства рекомендует измерить место хранения, чтобы не получилось, что органайзер есть, а на полку он не встает. Если стояла искусственная ель, ее следует упаковать в оригинальную коробку или специальный чехол для хранения, чтобы она не повредилась. Если елка натуральная — узнать о местных программах утилизации деревьев, так как многие города предлагают специальные места для сбора и переработки.

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«Новогодний декор и елка используются раз в году, поэтому можно использовать труднодоступные места хранения: верхние полки шкафов или гардеробной либо дальний угол на нижних полках. Суть в том, чтобы убрать декор подальше и забыть до конца года», — добавила специалист.

После нужно уделить время уборке места, где стояло дерево. Собрать иголки, пыль и остатки от гирлянд, чтобы не только придать свежий вид интерьеру, но и начать год с чистого листа. После завершения уборки можно насладиться обновленным пространством или изменить декор комнаты, создать новое уютное место для отдыха.

«Помните, что порядок в доме способствует не только физическому, но и эмоциональному комфорту», — подытожила Анна.

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