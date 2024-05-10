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Организатор путешествий назвал стоимость тура на Байконур
Хобби и развлечения

Сегодня, 13:45

1 мин.

Организатор путешествий назвал стоимость тура на Байконур

Мария Маковей
Автор
Косметическая ракета
Фото vicspacewalker/istockphoto.com
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Организатор путешествий Антон Баранов в беседе с «СЭ» отметил, что стоимость тура на Байконур зависит от времени пребывания и насыщенности экскурсионной программы.

Например, «тур одного дня» без учета стоимости билета в Казахстан и расходов на дорогу будет стоить порядка 40 тысяч рублей.

Если останавливаться в Байконыре (жилой центр космодрома Байконур. — Прим. ред.) дольше чем на один день, то путешествие может обойтись в 150 тысяч рублей и больше. По словам эксперта, на цену сильнее всего влияет уровень проживания.

«Жилой фонд — советский. В современную гостиницу номера бронируются по квотам», — добавил Баранов.

Что касается оплаты в городских магазинах. Торговые точки принимают тенге и рубли, также можно расплачиваться через переводы на карты.

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