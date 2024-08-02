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Параатлет Ярослав Святославский преодолеет одиночный ультратриатлон протяженностью 845 км
Хобби и развлечения

2 августа, 18:00

1 мин.

Параатлет Ярослав Святославский преодолеет одиночный ультратриатлон протяженностью 845 км

Мария Задорожная
Автор
Ультратриатлон «Импульс»
Фото Пресс-служба ультратриатлона «Импульс»
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Сегодня, 2 августа, состоялась пресс-конференция, где первый российский параатлет, прошедший дистанцию IRONMAN, спортсмен паралимпийской сборной России по велоспорту, бронзовый призер Кубка Мира по велоспорту UCI Ярослав Святославский заявил, что будет проходить одиночный ультратриатлон «Импульс». Пройдет спортивное событие с 9 по 14 августа, протяженность маршрута — 845 километров.

Сначала Ярослав проплывет 5 километров, потом проедет на велосипеде с ручным приводом 700 километров, а в конце преодолеет 140-километровый заезд на спортивной беговой коляске.

«Я стартую 9 августа в 3:00 утра из акватории Черного моря, к рассвету я приплыву и пересяду на велосипед с ручным приводом и поеду в сторону места, где ровно 10 лет назад, в 2014 году, проходила Паралимпиада в Сочи», — сказал спортсмен на пресс-конференции, приуроченной к организации ультратриатлона.

Ярослав подчеркнул, что проведение ультратриатлона «Импульс» станет началом создания первого в России Фонда поддержки научных исследований травм спинного мозга и нейротехнологий, который сможет изменить жизни людей.

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