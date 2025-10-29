Парфюмер назвала топ-5 осенних ароматов для дома

Аромат в доме — это не просто фон, это настроение, воспоминания и та самая «атмосфера», которую мы так ищем с приходом холодов. Специально для «СЭ» парфюмер Елена Масалитина назвала пятерку осенних ароматов, которые превратят квартиру в место силы и отдыха.

Первый аромат — сандал и ваниль. Глубокий, древесный и слегка дымный оттенок сандала создает ощущение стабильности и защищенности, а сладковатая, мягкая ваниль добавляет ноту нежности и комфорта. Он идеален для вечера после интенсивной нагрузки, когда мышцы устали, а душа просит спокойствия.

Зажигайте свечу или поставьте диффузор с этим запахом в гостиной, он поможет замедлиться, отдохнуть и качественно восстановиться.

«Не хотите прощаться с ощущением свежести после утренней пробежки в лесу? Аромат кедра и можжевельника станет отличным выбором. Бодрящий, смолистый запах кедра в сочетании с терпкой зеленью можжевельника бодрит, очищает пространство и наполняет легкие ощущением чистейшего горного воздуха. Он отлично подходит для прихожей или домашнего кабинета, помогая сохранить ясность ума и тонус. Это аромат для тех, кто даже дома предпочитает чувствовать связь с природой», — отметила эксперт.

Апельсин и корица — классика осеннего уюта! Сочный, солнечный аромат эфирного масла апельсина дарит не фруктовую сладость, а бодрящую, витаминную свежесть, которая в тандеме с теплом корицы, гвоздики и мускатного ореха создает согревающий и невероятно гостеприимный букет. Этот пряно-цитрусовый микс напомнит о веселых ярмарках, аромате глинтвейна и самых простых радостях жизни. Используйте его на кухне или в столовой, чтобы каждый прием пищи стал маленьким праздником, который заряжает оптимизмом даже в самый пасмурный день.

После насыщенного спортивного дня и круговорота событий нервной системе нужно помочь расслабиться. Дуэт лаванды и пачули — идеальное решение. Успокаивающие цветочные ноты лаванды снимают напряжение, а землистый, глубокий аромат пачули помогает «заземлиться» и обрести внутренний баланс. Этот сложный и элегантный парфюмерный коктейль лучше всего раскрывается в спальне, подготавливая тело и разум к глубокому, восстанавливающему сну.

«Если за окном хмуро и промозгло, а сил на вечернюю тренировку совсем нет, цитрусово-пряный микс станет вашим энергетиком. Сочный, солнечный апельсин дарит мгновенный заряд позитива, а острая гвоздика добавляет согревающий эффект. Этот яркий и оптимистичный аромат отлично поднимет настроение с утра в ванной комнате или взбодрит в разгар рабочего дня в кабинете», — подытожила парфюмер.