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Сегодня, 18:05

Парфюмер рассказала, какие духи лучше — на основе спирта или масел

Ольга Стрельникова
Девушка пользуется парфюмом.
Фото istockphoto.com
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Сертифицированный ольфактотерапевт и аромадиагност, парфюмер Марина Стратонович специально для «СЭ» рассказала о плюсах и минусах духов на основе спирта и масел. «Духи, как на основе спирта, так и на основе масел, имеют свои преимущества и недостатки. К примеру, спиртовые духи хранятся дольше. При этом они могут подсушивать кожу, тогда как масло, наоборот, будет ее питать», — пояснила эксперт.

Натуральные растительные масла, по словам Марины Стратонович, подвержены окислению и могут прогоркнуть. Поэтому хранить их нужно в темном стекле, в прохладном помещении. Наносят масляные духи исключительно на кожу с помощью роллера, пипетки или стеклянной палочки, чтобы избежать масляных следов на одежде. Спиртовые духи без проблем могут попадать на одежду и волосы.

Как отметила Марина Стратонович, одна и та же парфюмерная композиция, закрепленная маслом и спиртом, будет восприниматься по-разному. «Спиртовой аромат будет более свежим и холодным, масляный же — мягким, густым и обволакивающим», — рассказала парфюмер.

Ранее мы рассказывали, почему не стоит пользоваться дешевым парфюмом и подделками.

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