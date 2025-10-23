Парикмахер назвала 3 лайфхака, которые сохранят объем прически под шапкой

Сезон ношения головных уборов часто испытывает волосы на прочность. Как защитить объем даже под самой плотной шапкой? Эксклюзивно для «СЭ» парикмахер-модельер Мария Бурланкова назвала проверенные лайфхаки, которые помогут выглядеть безупречно.

Первый способ — стайлинг для прикорневого объема. Формирование стойкости начинается еще на этапе сушки корней. Важно после мытья нанести на прикорневую зону легкий мусс или спрей для объема, создать фундамент и каркас.

«Можете сушить волосы феном, опуская голову вниз, а затем, чтобы приподнять корни, используйте скелетную или круглую щетку. Важно сделать волосы полностью сухими и остудить фиксацию корней. Расчесывайте волосы от лица и от лица аккуратно надевайте шапку, не натягивая ее слишком туго. Так корни останутся воздушными, а укладка сохранит стойкость», — объяснила эксперт.

После снятия головного убора «реанимируйте» корни сухим шампунем или пудрой. Вариант лучше всего подходит для длинных волос и для волос средней длины, прямых и вьющихся текстур.

Следующий лайфхак — гофре у корней или начес «пружинки» объема. Этот способ особенно хорош для тонких волос, склонных быстро терять форму, для укладок с прямым пробором. Выберите верхние пряди в зоне макушки и аккуратно начешите их у корней тонкой расческой. Затем слегка сбрызните лаком для фиксации — так формируются «пружинки» внутри прядей. После снятия шапки необходимо расчесать волосы, такой способ создает объем.

«Похожий эффект дают щипцы гофре, хватает одного или двух зажимов у корней в верхней части головы и пары проборов на висках, затем все следует расчесать. После снятия шапки встряхните волосы у корней, чтобы распушить укладку», — отметила Бурланкова.

И еще один способ, который подойдет для любой длины волос, — это перенаправление волос. Если сменить привычное направление волос перед тем, как надеть шапку, корни сохраняют объем. Например, если обычно носите пробор слева, расчешите на правую сторону и наденьте шапку. После снятия верните волосы в обычное положение, у корней появится объем. Прямого пробора лучше избегать — на нем плоские корни особенно заметны.

«Обладательницам челки рекомендуется зачесывать волосы от лица к макушке и надевать шапку, начиная от линии лба. После снимания аккуратно расчешите и уложите челку, она останется объемной. Если любите носить волосы назад, то расчешите к лицу волосы вдоль проборов, уберите за уши и наденьте шапку с макушки. Таким образом после снятия вы легко распределите волосы назад и корни будут более приподнятые», — добавила специлист.

Способ с перенаправлением идеален для обладательниц средних и коротких волос, а также для тех, кто часто меняет пробор. Главное — подобрать шапку по погоде и из хороших материалов, ведь если волосы будут мокрыми, то укладка не сохранится и реанимировать прическу можно будет только мытьем и сушкой.