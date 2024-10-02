Россиян предупредили о новых сложностях при перелетах в Дубай

Время полета из Москвы в Дубай возрастет на 2,5 часа и займет 8 часов вместо привычных 5,5. Продолжительность авиарейсов из России в ОАЭ увеличится из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Также источник приводит слова пресс-службы «Уральских авиалиний», согласно которым рейсы из Москвы и Екатеринбурга будут проводиться по обходным маршрутам через Таджикистан, Пакистан и Оман. При этом во время авиарейса «Москва — Дубай — Москва» потребуется посадка для дозаправки, предварительно в Душанбе.