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Перелеты в Дубай: сколько теперь по времени нужно будет лететь из Москвы
Хобби и развлечения

Сегодня, 14:45

1 мин.

Россиян предупредили о новых сложностях при перелетах в Дубай

Мария Задорожная
Автор
Самолет летит
Фото Sitikka, iStock
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Время полета из Москвы в Дубай возрастет на 2,5 часа и займет 8 часов вместо привычных 5,5. Продолжительность авиарейсов из России в ОАЭ увеличится из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Также источник приводит слова пресс-службы «Уральских авиалиний», согласно которым рейсы из Москвы и Екатеринбурга будут проводиться по обходным маршрутам через Таджикистан, Пакистан и Оман. При этом во время авиарейса «Москва — Дубай — Москва» потребуется посадка для дозаправки, предварительно в Душанбе.

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