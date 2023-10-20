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Сегодня, 13:00

Первый матч нового сезона студенческой хоккейной лиги состоялся в Москве

Мария Маковей
Автор
Матч студенческой хоккейной лиги.
Фото Пресс-служба «Русской медиагруппы»
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18 октября на Малой арене ЦСКА состоялось грандиозное открытие нового сезона Московской студенческой хоккейной лиги. Мероприятие стало настоящим праздником спорта и музыки благодаря поддержке радио DFM.

«Это потрясающее мероприятие! Мы внесли свою лепту в матч, предоставив музыкальную составляющую», — рассказал программный директор радио DFM Михаил Кортиков.

В первом матче нового сезона сошлись команды РЭУ им. Плеханова и МГТУ им. Баумана. В перерывах между периодами праздничное настроение создавала музыка радио DFM, а также выступление приглашенной звезды — певицы Ханны.

«Рады, что подарили праздник музыки и хоккея в такую мрачную погоду!» — поделился эмоциями генеральный директор МСХЛ Дмитрий Кабаев.

Первый матч нового сезона завершился победой команды РЭУ им. Плеханова.

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На Малой арене ЦСКА пройдет матч-открытие хоккейной студенческой лиги