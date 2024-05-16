Полумарафон «Забег.РФ» пробегут олимпийские чемпионы и блогеры

19 мая в Москве на Васильевском спуске состоится главный полумарафон России с синхронным стартом — «ЗаБег.РФ». Соревнование пройдет в восьмой раз и объединит 160 тысяч бегунов со всей страны.

Так, спортсмены смогут попробовать свои силы на четырех дистанциях: 1 км, ПСБ 5 км, 10 км или 21,1 км. Кроме того, в рамках полумарафонской дистанции состоится корпоративная эстафета, ее участниками стали более 40 команд.

Также в соревновании примут участие руководитель оргкомитета полумарафона «ЗаБег.РФ» Ксения Шойгу, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, серебряный призер Олимпиады Дарья Нагорная, олимпийские чемпионы, лыжники Александр Легков, Никита Крюков, спортивный блогер Алексей Столяров и другие. Среди почетных гостей трехкратный чемпион Европы Роман Костомаров и его жена Оксана Домнина, чемпионка мира в танцах на льду.

Отметим, что в 2024 году к забегу присоединились еще 15 стран: Китай, Бразилия, Египет, Сербия, Белоруссия, Бахрейн, Катар, ОАЭ, Камерун, Непал, Киргизия, Армения, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Там мероприятие пройдет под названием One Run и соберет около 29 тысяч человек.

Регистрация для участия в забеге открыта до пятницы, 17 мая, до 12:00.