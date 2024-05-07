«Полумарафон здоровья» стартует уже совсем скоро

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18 мая в рамках проекта «Кузница здоровья с доктором Шишониным» состоится «Полумарафон здоровья». Маршрут прогулки пройдет через восемь живописных и благоустроенных районов Юго-Западного округа Москвы. Начало в 10.00.

Спортивное мероприятие преследует несколько целей:

освещение проблемы развития хронических неинфекционных заболеваний, борьба с гиподинамией и ответственности за собственное здоровье;

увеличение продолжительности здоровой жизни до 67 лет и более;

снижение заболеваемости хроническими заболеваниями населения среднего и старшего возраста;

увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни;

увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

«На самом деле процессы старения обратимы. Равно как излечимы и многие «неизлечимые болезни», когда организм человека погружается в те условия, где включаются естественные режимы функционирования, которые и приводят к излечению. Количество молодости, оставшееся в организме, я напрямую соизмеряю с количеством здоровья. И считаю, что самое физиологичное, самое привычное для тела упражнение — это ходьба», — отметил кандидат медицинских наук, основатель проекта Александр Шишонин.

Кроме заряда положительных эмоций, участников прогулки ждут лекции, развлекательная программа, мастер-классы, а также памятные призы.

Зарегистрироваться на «Полумарафон здоровья доктора Шишонина» можно по ссылке.