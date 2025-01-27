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Праздники на этой неделе: какие, календарь
Хобби и развлечения

Сегодня, 02:05

2 мин.

Какие праздники отмечаются на этой неделе

Мария Задорожная
Автор
День шоколадного торта.
Фото john shepherd, iStock
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Рассказываем, какие праздники отмечаются с 27 января по 2 февраля в России и других странах.

27 января

  • День танца со своей тенью.

  • День снятия блокады Ленинграда.

  • Международный день памяти жертв Холокоста.

  • Нинин день.

  • День шоколадного торта.

  • День печати МВД РФ.

  • День жизнелюба.

  • День солнечного кофе.

  • День комьюнити-менеджера.

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28 января

  • Международный день защиты персональных данных.

  • День рождения дизельного двигателя.

  • Всемирный день безработных.

  • День высших специальных офицерских классов ВМФ РФ.

  • Павлов день (День колдунов).

  • День поп-арта.

  • День благодарности разработчикам плагинов.

  • День пробуждения внутреннего ребенка.

  • День архива Военно-Морского Флота России.

  • Международный день конструктора Лего.

  • Китайский Новый год.

  • День мобилизации против угрозы ядерной войны.

  • День вольнодумцев.

  • День неспешного заплетания кос.

  • День необязательств.

  • День скряги.

  • День изобретения автомобиля.

  • День кукурузных чипсов.

  • День первооткрывателя.

Китайский новый год
Фото real444, iStock

30 января

  • День деда Мороза и Снегурочки.

  • День рождения киностудии «Мосфильм».

  • Всемирный день принцессы Анастасии.

  • День колокольного звона.

  • День красных стрелочек, показывающих на юг.

  • Школьный день ненасилия и мира.

  • День круассана.

  • Антон Перезимник.

31 января

  • Международный день ювелира.

  • День рождения русской водки.

  • Афанасий Ломонос.

  • День рисования солнца на снегу.

  • День вдохновения сердца искусством.

  • День дошкольного фитнеса.

  • День коктейля «Бренди Александр».

  • День горячего шоколада.

  • День скотча.

  • Международный день зебры.

  • День пирога «Запеченная Аляска».

  • День кейк-поп.

  • День без политики.

  • Международный день белого вина «Фурминт».

  • Макарьев день.

  • Международный день боди-арта.

  • День заглядывания за спину.

  • День Робинзона Крузо.

  • День мороженого на завтрак.

  • День лифтера (День работника лифтового хозяйства).

День кейк-поп
Фото JunzPortraits, iStock

2 февраля

  • День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

  • День сурка.

  • День ежа.

  • Международный день трансформационных игр.

  • День буквы Ы.

  • День ездовых собак.

  • Всемирный день гавайской гитары.

  • Всемирный день водно-болотных угодий.

  • День осведомленности о ревматоидном артрите.

  • День картофельных шариков.

  • День небесных блюд.

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