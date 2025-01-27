Какие праздники отмечаются на этой неделе

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Рассказываем, какие праздники отмечаются с 27 января по 2 февраля в России и других странах.

27 января

День танца со своей тенью.

День снятия блокады Ленинграда.

Международный день памяти жертв Холокоста.

Нинин день.

День шоколадного торта.

День печати МВД РФ.

День жизнелюба.

День солнечного кофе.

День комьюнити-менеджера.

28 января

Международный день защиты персональных данных.

День рождения дизельного двигателя.

Всемирный день безработных.

День высших специальных офицерских классов ВМФ РФ.

Павлов день (День колдунов).

День поп-арта.

День благодарности разработчикам плагинов.

День пробуждения внутреннего ребенка.

День архива Военно-Морского Флота России.

Международный день конструктора Лего.

29 января

Китайский Новый год.

День мобилизации против угрозы ядерной войны.

День вольнодумцев.

День неспешного заплетания кос.

День необязательств.

День скряги.

День изобретения автомобиля.

День кукурузных чипсов.

День первооткрывателя.

Фото real444, iStock

30 января

День деда Мороза и Снегурочки.

День рождения киностудии «Мосфильм».

Всемирный день принцессы Анастасии.

День колокольного звона.

День красных стрелочек, показывающих на юг.

Школьный день ненасилия и мира.

День круассана.

Антон Перезимник.

31 января

Международный день ювелира.

День рождения русской водки.

Афанасий Ломонос.

День рисования солнца на снегу.

День вдохновения сердца искусством.

День дошкольного фитнеса.

День коктейля «Бренди Александр».

День горячего шоколада.

День скотча.

Международный день зебры.

1 февраля

День пирога «Запеченная Аляска».

День кейк-поп.

День без политики.

Международный день белого вина «Фурминт».

Макарьев день.

Международный день боди-арта.

День заглядывания за спину.

День Робинзона Крузо.

День мороженого на завтрак.

День лифтера (День работника лифтового хозяйства).

Фото JunzPortraits, iStock

2 февраля