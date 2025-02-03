Какие праздники отмечаются на этой неделе

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Рассказываем, какие праздники отмечаются с 3 по 9 февраля в России и других странах.

3 февраля

День семейного счастья.

Международный день нежности.

Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой.

День золотистого ретривера.

Максимов день.

День кормления птиц.

Международный день нежности.

4 февраля

Всемирный день борьбы против рака.

Тимофеев день.

Праздник хорошего настроения.

День чудесных чудаков.

День рождения резиновых калош.

День неандертальца.

День домашнего супа.

День создания вакуума.

День фаршированных грибов.

Фото vgajic, iStock

5 февраля

Всемирный день Нутеллы.

День эрудита.

Агафий-полухлебник.

Великий день.

Всероссийский день памяти дипкурьеров, погибших при исполнении служебных обязанностей.

День разукрашивания планов на будущее.

День шоколадного фондю.

День бабочки-монарх.

6 февраля

Международный день бармена.

Аксиньин день.

Всемирный день отказа от мобильного телефона.

Праздник мыслей.

День замороженного йогурта.

День ступенек и лестниц.

День витаминных напитков.

День палочек для еды.

7 февраля

День рождения огнетушителя.

День полетов на Луну.

День российского бизнес-образования.

Всероссийский день зимних видов спорта.

День отправки открыток друзьям.

День красной одежды.

8 февраля

День российской науки.

День военного топографа.

День риэлтора.

День нирваны.

День памяти юного героя-антифашиста.

День «Смейся и богатей».

День пирожных из черной патоки.

День подбрасывания монетки.

Фото AnnaStills, iStock

9 февраля