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Профессиональная парашютистка объяснила, как перебороть страх, что парашют унесет ветром
Хобби и развлечения

Сегодня, 11:30

1 мин.

Профессиональная парашютистка объяснила, как перебороть страх, что парашют унесет ветром

Мария Маковей
Автор
Человек летит воздухе с парашютом.
Фото Sergei Ginak/istockphoto.com
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Член Федерации парашютного спорта России Светлана Савина в разговоре с «СЭ» рассказала, как перебороть страх того, что парашют унесет ветром.

По словам эксперта, риск такого события минимален. Сотрудники аэроклуба всегда внимательно следят за погодой, и при сильном ветре, сплошной облачности, дожде и тумане, скорее всего, перенесут прыжок на более благоприятный день. Кроме того, на летном поле нет конструкций, которые могут навредить.

Однако при подготовке к самостоятельному прыжку сотрудник аэроклуба проводит инструктаж и рассказывает, как вести себя при приземлении на воду, деревья, здания или провода.

«На всякий случай, если приземление будет далековато от старта, с собой должен быть телефон с номером руководителя прыжков», — добавила Савина.

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