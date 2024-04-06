Профессиональная парашютистка объяснила, как перебороть страх, что парашют унесет ветром

Член Федерации парашютного спорта России Светлана Савина в разговоре с «СЭ» рассказала, как перебороть страх того, что парашют унесет ветром.

По словам эксперта, риск такого события минимален. Сотрудники аэроклуба всегда внимательно следят за погодой, и при сильном ветре, сплошной облачности, дожде и тумане, скорее всего, перенесут прыжок на более благоприятный день. Кроме того, на летном поле нет конструкций, которые могут навредить.

Однако при подготовке к самостоятельному прыжку сотрудник аэроклуба проводит инструктаж и рассказывает, как вести себя при приземлении на воду, деревья, здания или провода.

«На всякий случай, если приземление будет далековато от старта, с собой должен быть телефон с номером руководителя прыжков», — добавила Савина.