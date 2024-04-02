Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Дети
Экипировка
Путешествия
Увлечения
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Профсоюз МГУ проводит фотоконкурс Пиксельный рейв — 2024
Хобби и развлечения

2 апреля, 14:15

1 мин.

МГУ проводит фотоконкурс «Пиксельный рейв — 2024» со специальной номинацией от «СЭ»

Мария Маковей
Автор
Фото из номинации «Сними эксклюзив — 2023»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Профсоюзная организация МГУ проводит конкурс для профессионалов и любителей фотографии «Пиксельный рейв-2024». В нем могут принять участие члены профсоюза: студенты, аспиранты, сотрудники МГУ, СУНЦ МГУ и университетской гимназии, а также студенты других московских вузов.

Среди номинаций фотоконкурса будут партнерские и основные. Так, «Спорт-Экспресс» представляет номинацию «Сними Эксклюзив» — фотоистории о спорте, ЗОЖ, тренировках и матчах. Главная задача участников — показать, что спорт полон ярких красок, взлетов и падений.

Профком МГУ и «Спорт-Экспресс» в прошлом году уже поддержали талантливых фотографов в рамках фотоконкурса. Лучшие работы появились на официальном сайте редакции, а победители получили ценные призы.

Чтобы принять участие в фотоконкурсе, нужно заполнить анкету до 5 апреля 23:59 по одной из ссылок:

Вся подробная информация о конкурсе представлена в группе Профкома МГУ по хештегу #фоторейв.

Увлечения
2
0
Новости холдинга
Атака БПЛА на Татарстан: что известно о происшествии
Две шайбы в меньшинстве, травма Фукале и +1 для Ярославля. Что произошло в матче «Локомотив» - «Трактор»
В многоквартирном доме в Москве сорвался лифт с девушкой и ее собакой
Перекрыт канал поставки взрывчатки с Украины через ЕС под видом церковной утвари
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
dasdsadada
Читайте далее
Психолог объяснила, почему не получается донести мысли до собеседника