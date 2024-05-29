Производственный календарь-2024: какие выходные еще будут у россиян в этом году

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Майские выходные — это последние длительные выходные в 2024 году. Однако впереди россиян все же ожидают дополнительные нерабочие и сокращенные рабочие дни. Рассказали, когда они будут.
За прошедшие пять месяцев прошли следующие нерабочие праздничные дни:
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы;
7 января — Рождество Христово;
23 февраля — День защитника Отечества;
8 марта — Международный женский день;
27 апреля — суббота, но из-за последующих выходных она была рабочей. Затем начались первомайские праздники — 28, 29, 30 апреля и 1 мая — Праздник Весны и Труда;
9 мая — День Победы. В честь праздника также было четыре выходных подряд: 8 мая (среда) — сокращенный рабочий день. Далее следовали выходные 9, 10, 11 и 12 мая.
30 дней;
19 рабочих;
11 выходных и праздничных.
11 июня — сокращенный рабочий день. 12 июня (среда) — День России — государственный выходной день.
В ряде республик 16 июня — Курбан-Байрам — государственный выходной день.
Республики:
Адыгея;
Башкортостан;
Дагестан;
Татарстан;
Чеченская республика.
31 день;
23 рабочих;
8 выходных.
В этом месяце нет сокращенных и праздничных дней. Июль — один из самых «рабочих» месяцев, в котором меньше всего выходных и больше всего рабочих дней.
31 день;
22 рабочих;
9 выходных.
В августе 2024 года нет сокращенных и праздничных дней.
30 дней;
21 рабочий;
9 выходных.
В сентябре, как и в двух предыдущих месяцах, не будет праздничных дней.
31 день;
23 рабочих;
8 выходных.
В октябре 2024 года больше всего рабочих дней и меньше всего выходных. В последнюю неделю октября начнется шестидневная рабочая неделя, которая продлится с 28 октября по 2 ноября включительно.
30 дней;
21 рабочий;
9 выходных и праздничных.
Ноябрь начнется с шестидневной рабочей недели. 2 число, суббота — сокращенный рабочий день. Затем будет два выходных — 3 и 4 ноября по случаю Дня народного единства.
31 день;
21 рабочий;
10 выходных и праздничных.
В конце декабря россиян снова ждет шестидневная рабочая неделя. Она начнется 23 декабря и продлится до 28-го числа. 29, 30 и 31 декабря — выходные дни, с которых начнутся новогодние каникулы.