Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Узнавать
Дети
Экипировка
Путешествия
Увлечения
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Производственный календарь 2024 по месяцам с праздниками и выходными
Хобби и развлечения

Сегодня, 12:15

2 мин.

Производственный календарь-2024: какие выходные еще будут у россиян в этом году

Александра Толстых
Автор
Производственный календарь 2024
Фото istockphoto.com/Serdarbayraktar
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Майские выходные — это последние длительные выходные в 2024 году. Однако впереди россиян все же ожидают дополнительные нерабочие и сокращенные рабочие дни. Рассказали, когда они будут.

Нерабочие дни январь-май 2024 года

За прошедшие пять месяцев прошли следующие нерабочие праздничные дни:

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы;

7 января — Рождество Христово;

23 февраля — День защитника Отечества;

8 марта — Международный женский день;

27 апреля — суббота, но из-за последующих выходных она была рабочей. Затем начались первомайские праздники — 28, 29, 30 апреля и 1 мая — Праздник Весны и Труда;

9 мая — День Победы. В честь праздника также было четыре выходных подряд: 8 мая (среда) — сокращенный рабочий день. Далее следовали выходные 9, 10, 11 и 12 мая.

Нерабочие дни июнь-декабрь 2024 года

Июнь

  • 30 дней;

  • 19 рабочих;

  • 11 выходных и праздничных.

11 июня — сокращенный рабочий день. 12 июня (среда) — День России — государственный выходной день.

В ряде республик 16 июня — Курбан-Байрам — государственный выходной день.

Республики:

  • Адыгея;

  • Башкортостан;

  • Дагестан;

  • Татарстан;

  • Чеченская республика.

  • 31 день;

  • 23 рабочих;

  • 8 выходных.

В этом месяце нет сокращенных и праздничных дней. Июль — один из самых «рабочих» месяцев, в котором меньше всего выходных и больше всего рабочих дней.

Август

  • 31 день;

  • 22 рабочих;

  • 9 выходных.

В августе 2024 года нет сокращенных и праздничных дней.

Сентябрь

  • 30 дней;

  • 21 рабочий;

  • 9 выходных.

В сентябре, как и в двух предыдущих месяцах, не будет праздничных дней.

Октябрь

  • 31 день;

  • 23 рабочих;

  • 8 выходных.

В октябре 2024 года больше всего рабочих дней и меньше всего выходных. В последнюю неделю октября начнется шестидневная рабочая неделя, которая продлится с 28 октября по 2 ноября включительно.

Ноябрь

  • 30 дней;

  • 21 рабочий;

  • 9 выходных и праздничных.

Ноябрь начнется с шестидневной рабочей недели. 2 число, суббота — сокращенный рабочий день. Затем будет два выходных — 3 и 4 ноября по случаю Дня народного единства.

Декабрь

  • 31 день;

  • 21 рабочий;

  • 10 выходных и праздничных.

В конце декабря россиян снова ждет шестидневная рабочая неделя. Она начнется 23 декабря и продлится до 28-го числа. 29, 30 и 31 декабря — выходные дни, с которых начнутся новогодние каникулы.

Полный производственный календарь 2024 года

72% опрошенных россиян смотрят сериалы и&nbsp;фильмы в&nbsp;отпуске. Исследование: просмотр видеоконтента — любимое занятие россиян в отпуске

1
0
Новости холдинга
AFP рассказало о применении Украиной западного оружия для удара по Кубани
Бывшего хозяина «Сатурна» судят за убийства. При нем футболистов вывозили в лес, на него работал Романцев и за него вступались Семин и Газзаев
Найденные в подвалах в Крынках тела украинских военных попали на видео
Жительница Петербурга попала в реанимацию из-за загара на солнце
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Придумай мем