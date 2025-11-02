Психиатр рассказала, какие дети больше подвержены игровой зависимости

Наибольшему риску игровой зависимости подвержены нетерпеливые дети, которые стремятся к мгновенному результату. Об этом заявила врач-психиатр Надежда Соловьева в интервью «Москве 24».

Чтобы не допустить развития зависимости, по ее мнению, важно сразу ограничивать время, которое ребенок проводит за приставками и гаджетами. Если ребенок устраивает истерику без смартфона, родителям следует занять твердую взрослую позицию.

Ключевым моментом является усвоение границ и понимание нормы. С подростком, требующим телефон после использования отведенного времени, нужно обсудить правила, особенно если они вводятся впервые. Если же ограничения уже обсуждались ранее, стоит настоять на их соблюдении, подчеркнула специалист.

Если зависимость сформировалась у ребенка в возрасте старше 10-12 лет, может понадобиться помощь психолога, добавила Соловьева.