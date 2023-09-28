Психолог дала советы, как родителям общаться с подростками

Психолог Наталья Безгина рассказала «СЭ», как правильно общаться с подростком. По ее словам, нужно поддерживать своего ребенка во всем.

«Больше слушайте своего ребенка, пусть он выговаривается. Создайте условия, при которых он будет говорить о том, что его волнует, и не будет бояться очередной оценки своей личности. К ошибкам своего ребенка относитесь как к получению опыта, но не забывайте, что он еще не знает всего того, что знаете вы. И многое, что для вас очевидно, для него неизвестно», — сказала психолог «СЭ».

Также специалист напоминает, что этот трудный период у подростков пройдет, главное всегда поддерживать его.