Психолог назвал 7 фраз, которые выдают низкую самооценку

Наше самоощущение и то, как мы говорим — тесно связаны. Речь — это зеркало внутреннего мира. И порой, даже не осознавая этого, человек использует фразы-маркеры, которые сигнализируют окружающим (и собственному подсознанию) о неуверенности. Психолог и доктор наук Марсель Лиор эксклюзивно для «СЭ» назвал фразы, которые выдают низкую самооценку, и рассказал, как их можно заменить.

Первая фраза — «Извините, что беспокою». Это классический маркер страха быть неуместным, навязчивым, стать для кого-то обузой. В ее основе лежит глубинное убеждение: «Мои потребности, вопросы и мнения менее важны, чем время и спокойствие другого человека».

«Вы заранее ставите себя в позицию просящего и виноватого, даже когда обращаетесь с абсолютно нормальной рабочей или личной просьбой», — отметил эксперт.

Как заменить: уберите извинения. Переходите сразу к делу, вежливо и уверенно. «Здравствуйте, у вас есть минутка на вопрос по проекту?» или «Мне нужна ваша помощь с...». Вы имеете полное право просить, спрашивать и обращаться к людям.

Следующая фраза — «Мне просто повезло, это случайность».

Получая похвалу за хорошо выполненную работу, успешный проект или какое-то достижение, человек с низкой самооценкой часто обесценивает свой вклад. Он приписывает успех внешним факторам: удаче, помощи других, простому стечению обстоятельств. Это защитный механизм, который помогает избежать ответственности и страха не повторить успех в будущем («ведь это была не моя заслуга»). Как заменить: научитесь принимать комплименты и присваивать себе свои достижения. Простое «Спасибо, мне очень приятно» или «Спасибо, я много работал (а) над этим» звучит гораздо увереннее и, что главное, является правдой. Признание своих заслуг — ключевой шаг к укреплению самооценки.

«Еще одна фраза — «Наверное, это глупый вопрос...». Этой фразой вы заранее страхуете себя от возможной критики или осуждения. Она как бы говорит: «Не судите меня строго, я и сам(а) знаю, что мой вопрос может быть не на высоте». Так проявляется страх показаться некомпетентным или глупым. Но по факту, вы заранее выставляете свою идею или вопрос в невыгодном свете», — добавил специалист.

Как заменить: задавайте вопрос прямо. «У меня есть вопрос...», «Я хотел(а) бы уточнить...». Помните, что не бывает глупых вопросов, бывает недостаток информации. Ваше желание разобраться в теме — это признак ума и вовлеченности, а не глупости.

Следующая формулировка — «Я могу ошибаться, но...». Это еще один способ снять с себя ответственность за свои слова. Говоря так, вы словно даете собеседникам разрешение не воспринимать ваше мнение всерьез. Это особенно губительно в рабочей обстановке, где ваше мнение должно иметь вес. Неуверенность в своей экспертизе заставляет вас смягчать формулировки до такой степени, что они теряют всякую силу. Как заменить: говорите от своего лица и представляйте свое мнение как факт вашего видения. «Я считаю, что...», «С моей точки зрения, это решение будет эффективным», «Я предлагаю рассмотреть такой вариант...». Ваше мнение ценно по умолчанию, ему не нужны оговорки.

Фраза №5 — «Ой, да что вы, это ерунда» (в ответ на комплимент).

Неумение принимать комплименты — яркий признак низкой самооценки. Когда кто-то хвалит вашу работу, внешность или поступок, а вы в ответ отмахиваетесь, вы транслируете сообщение: «Я не достоин(а) этой похвалы, вы ошибаетесь на мой счет». Это не скромность, а прямое обесценивание и себя, и мнения другого человека.

Как заменить: искренняя улыбка и простое «Спасибо!» — лучшая реакция. Если комплимент вас действительно порадовал, можно добавить: «Мне очень приятно это слышать от вас».

Фразы: «Я всего лишь...», «Я всего лишь помощник», «Я просто выполнял (а) свою работу». Эти слова минимизируют вашу роль и вклад в общее дело. Вы словно пытаетесь стать незаметнее, занять меньше места, уменьшить свою значимость. Это прямой путь к тому, что ваши усилия действительно перестанут замечать.

Как заменить: говорите о своей роли без уничижительных приставок. «Я — помощник руководителя, и я отвечаю за организацию встреч» или «Да, это был мой проект, я рад(а), что он вам понравился». Уважайте свой труд и свою позицию, какой бы она ни была.

И последняя фраза — «Я тут письмецо набросал(а), нужно поправочку внести». Постоянное использование уменьшительно-ласкательных суффиксов в деловой речи. Такая «детская» речь в профессиональном контексте часто используется неосознанно, чтобы казаться менее угрожающим, более мягким и дружелюбным. На деле же это подрывает ваш профессиональный имидж и создает впечатление, что вы не воспринимаете свою работу и себя всерьез.

Как заменить: говорите прямо и по-взрослому. «Я подготовил(а) письмо», «Предлагаю созвониться на 15 минут», «Нужно внести правку в документ». Четкие и ясные формулировки вызывают больше уважения и доверия.

«Начать отслеживать эти фразы в своей речи — это уже огромный шаг. Не ругайте себя, если замечаете их. Просто отметьте про себя: «Вот она, старая привычка», и в следующий раз попробуйте сформулировать мысль иначе. Помните, язык — это инструмент. И в ваших силах настроить его так, чтобы он работал на вас, а не против вас, укрепляя вашу уверенность с каждым сказанным словом», — подытожил Лиор.