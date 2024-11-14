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Психолог назвал причину, мешающую сосредоточиться на работе
Хобби и развлечения

Сегодня, 17:25

1 мин.

Психолог назвал причину, мешающую сосредоточиться на работе

Мария Задорожная
Автор
Девушка убирает офисный стол
Фото shironosov, iStock
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Бизнес-психолог Станислав Самбурский в беседе с «СЭ» отметил, что плохая организация рабочего пространства сказывается на деятельности человека.

По его словам, беспорядок на рабочем столе затрудняет сосредоточение на заданиях. Поэтому важно убирать ненужные предметы на свои места, регулярно проводить уборку и архивировать документы, связанные с завершенными проектами. Также данное правило актуально и для рабочего компьютера: большое количество открытых вкладок в браузере можно считать аналогом беспорядка на столе.

«Чтобы снизить нервозность и раздражение от поиска между десятками вкладок, необходимо закрывать те, которые больше не нужны», — отметил эксперт.

Самбурский добавил, что плохая организация касается не только самого рабочего пространства, но и окружающей обстановки. Например, беспорядок на кухне или в ванной комнате забирает драгоценное время, что может вызывать стресс и уменьшить энергию для выполнения других дел.

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