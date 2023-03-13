Психолог назвала 5 правил, которые помогут сохранить спокойствие молодой маме

Психолог и мама четверых детей Юлия Керецман поделилась с «СЭ» правилами, которые помогут мамам в декрете сохранить спокойствие и избежать нервных срывов. «Помните, что декретное время — это уникальный период в жизни мамы и ее малыша. Ваше благополучие и здоровье — ключевые факторы в воспитании здорового и счастливого ребенка», — подчеркнула эксперт.

Чтобы действительно насладиться декретным отпуском, запомните эти пять правил: установите приоритеты, организуйте с учетом этого свое время (тайм-менеджмент важен и здесь), не бойтесь просить о помощи и распределять какие-то задачи среди близких, находите время для себя (фильм, йога, медитация — что вашей душе угодно) и не сравнивайте себя с другими. «Каждая семья и каждый ребенок по-своему уникальны, и в вопросах воспитания вашего малыша нет и не может быть правильного или неправильного пути. Сосредоточьтесь на своих собственных достижениях и успехах, а не на том, что делают другие», — подытожила Юлия Керецман.

Ранее Юлия Керецман назвала три книги, которые помогут вам понять своего ребенка.