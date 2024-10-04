Психолог назвала особенности интровертов

Психолог Юлия Керецман в беседе с «СЭ» отметила, что общение играет ключевую роль в современном обществе, однако не все могут поддерживать активные социальные контакты. Например, люди, которые предпочитают уединение, избегают постоянных встреч и знакомств с новыми лицами, громких мероприятий, называются интровертами.

По словам эксперта, таким людям свойственны спокойствие, рассудительность, вдумчивость и даже некоторая медлительность. Они не особо активны и редко проявляют инициативу. Кроме того, интроверты любят все перепроверять и взвешивать, прежде чем решиться и сделать.

«Быть интровертом вовсе не означает постоянно жить в изоляции и ограничивать себя в возможностях. Есть эффективные методы, которые помогают им легче знакомиться и успешно общаться с другими людьми», — подытожила психолог.