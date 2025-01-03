Психолог назвала привычку, которая помогает сохранить хорошее настроение в течение дня

Валентина Ситало в беседе с «СЭ» рассказала, какая привычка поможет сохранить хорошее настроение в течение дня. По ее словам, ежедневно человек потребляет огромное количество информации: из СМИ, соцсетей или телевидения. Они привлекают внимание пользователя кричащими заголовками и провокационными изображениями.

Человек постоянно обрабатывает фоновый информационный шум, что выжимает его моральный ресурс, приводит к тревожным состояниям и напряжению. Поэтому эксперт советует ограничить просмотр контента в течение дня.



«Сократите количество потребляемых новостей и ограничьте их чтение до часа в день. Постоянный скроллинг ленты запускает процесс навязчивых тревожных мыслей, что ухудшает самочувствие», — сказала психолог.

Ситало добавила, что начинать день с новостей — плохая идея. Это может сбить весь настрой на рабочий день. А вечером новости могут помешать погрузиться в полное расслабление и уснуть.