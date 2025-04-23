Психолог назвала признаки счастливого ребенка

Испанский клинический психолог Кати Хименес Молинс заявила в беседе с La Nacion, что счастливые дети чаще демонстрируют эмоции. Они также проявляют творческий интерес, развивают крепкую связь с окружающими, активно задают вопросы, уверенно общаются и могут управлять стрессом.

По словам эксперта, важно, чтобы ребенок имел возможность свободно выражать свои эмоции. Дети, не боящиеся говорить о своих чувствах и не опасающиеся осуждения, как правило, становятся более счастливыми. Для создания такой атмосферы необходимо поддержка со стороны родителей.

Кроме того, дети, испытывающие счастье, проявляют живой интерес к окружающему миру и активно задают вопросы взрослым. Это свидетельствует о том, что они чувствуют себя в безопасности и способны открыться окружающим.

Доктор Молинс акцентирует внимание на том, что основой счастливого детства является надежная эмоциональная привязанность к родителям, основанная на доверии. Если ребенок уверен, что в сложной ситуации всегда может рассчитывать на поддержку близких, это способствует его внутреннему спокойствию.

Еще одним показателем общего благополучия является стремление к творчеству. Счастливые и жизнерадостные дети проявляют интерес к рисованию, лепке, музыке и другим видам художественной деятельности.

Психолог также подчеркивает, что уверенное общение и способность решать трудные ситуации, сохраняя эмоциональное равновесие, говорят о развитой стрессоустойчивости и способности к адаптации в окружающем мире у ребенка.