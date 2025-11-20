Психолог назвала признаки шопоголизма

Накануне Telegram-канал SHOT сообщил, что в России вырос спрос на лечение от шопоголизма. Девушки и их родные стали массово обращаться в частные клиники, чтобы вылечить ониоманию — компульсивную и навязчивую тягу к покупкам. Психотерапевты обещают полностью вылечить от шопоголизма всего за один курс стоимостью от 20 до 40 тысяч рублей. Если лечение не даст должного эффекта, пациентку поместят в рехаб.

Эксклюзивно для «СЭ» психолог Милана Орехова рассказала, как понять, что привычка покупать перестала быть удовольствием и превратилась в зависимость.

Эксперт назвала ряд ключевых признаков, которые указывают на зависимость от шопинга:

Покупки совершаются импульсивно — «пока скидка», без реальной необходимости.

Дома можно найти вещи с бирками, о которых человек забыл сразу после покупки.

Перед покупкой появляется чувство пустоты или напряжение, а после — непродолжительное облегчение и чувство вины.

Возникает желание скрыть реальные траты.

Расходы растут, несмотря на решение «в этом месяце экономить и планировать бюджет».

Шопинг становится способом пережить стресс, усталость, одиночество.

«Если совпадают три и более пункта, это повод обратить внимание на свое поведение», — отметила специалист.

По ее словам, зависимость формируется тогда, когда покупки начинают выполнять роль эмоционального регулирования.

Человек идет за вещью, чтобы заглушить тревогу, повысить самооценку, отвлечься от проблем или почувствовать контроль в ситуации, где его не хватает. То есть покупкой закрывается какая-то другая нужда. Дофамин делает процесс приятным, мозг быстро запоминает «кнопку облегчения» и просит повторить. Со временем нужно все больше покупок, чтобы получить дофамин, но при этом пропадает эффект получения удовольствия. Новая «доза» покупок нужна уже для поддержания более-менее нормального состояния.

Как справиться с шопоголизмом:

Пауза 24 часа. Перед покупкой стоит замедлиться и задать себе три вопроса: что я сейчас чувствую? Что хочу компенсировать? Будет ли вещь нужна через месяц? Если все ответы найдены, можно купить. Бюджет на удовольствия. Фиксированная сумма на месяц возвращает ощущение выбора, но снижает импульсивность. Здоровые источники дофамина. Короткая тренировка, прогулка, холодный душ, дыхание, растяжка, переключение внимания работают как перезагрузка без финансовых последствий. Базовый минимум. Когда человек восстановлен, он хорошо спит и полноценно питается, ему не нужно заполнять внутреннюю пустоту покупками.

«Шопинг, конечно же, может оставаться удовольствием, если он не подменяет другие эмоции, не лечит тревогу и не управляет решениями», — подытожила Орехова.