Психолог назвала признаки созависимых отношений

Медицинский психолог Ирина Бабкина считает, что один из признаков созависимых отношений — тотальный контроль, ревность и недоверие. Кроме того, созависимые партнеры боятся показать себя настоящими, думают, что из-за этого их бросят, передает «СЭ».

Также в созависимых отношениях может возникать чувство вины за то, что человек проводит время без партнера.

К еще одним признакам эксперт отнесла перекладывание ответственности, отсутствие личных границ, желание изменить партнера, манипуляции и скандалы.

«Созависимые люди не видят границ между собственной личностью и личностью партнера. Они хотят сформировать собственное «я» заведомо проигрышным способом — через «прилипание» к другому», — заключила врач.