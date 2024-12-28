Психолог объяснил, чем опасны страхи из детства

Психолог Павел Раков рассказал «СЭ», чем опасны детские страхи. По его словам, когда ребенок взрослеет, его страхи перерождаются в более серьезные. Он начинает переживать на тему работы, отношений и пр. Со временем его страхи захватывают все больше сфер жизни, ведь ребенок в детстве воспитывался в атмосфере беспокойства.

«Если родители живут в беспокойстве всю жизнь, их ребенок, даже если все хорошо, будет думать, что может случиться что-то ужасное — не сегодня, так завтра», — добавил эксперт.

Поэтому психолог Раков рекомендует растить детей в любви и радости. Создавать благоприятную атмосферу в семье. А начать родителям нужно с себя. Им необходимо постараться научиться не скрывать чувства и эмоции, ведь дети чувствуют неискренность. Ребенок интуитивно ощущает стресс родителей, поэтому им важно научиться управлять собственными эмоциями.