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Психолог объяснил, чем опасны страхи из детства
Хобби и развлечения

Сегодня, 18:45

1 мин.

Психолог объяснил, чем опасны страхи из детства

Мария Задорожная
Автор
Ребенок закрыл лицо руками
Фото Irina_Geo, iStock
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Психолог Павел Раков рассказал «СЭ», чем опасны детские страхи. По его словам, когда ребенок взрослеет, его страхи перерождаются в более серьезные. Он начинает переживать на тему работы, отношений и пр. Со временем его страхи захватывают все больше сфер жизни, ведь ребенок в детстве воспитывался в атмосфере беспокойства.

«Если родители живут в беспокойстве всю жизнь, их ребенок, даже если все хорошо, будет думать, что может случиться что-то ужасное — не сегодня, так завтра», — добавил эксперт.

Поэтому психолог Раков рекомендует растить детей в любви и радости. Создавать благоприятную атмосферу в семье. А начать родителям нужно с себя. Им необходимо постараться научиться не скрывать чувства и эмоции, ведь дети чувствуют неискренность. Ребенок интуитивно ощущает стресс родителей, поэтому им важно научиться управлять собственными эмоциями.

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