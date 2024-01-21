Психолог объяснил, что такое гостинг

Гостинг — это внезапное прекращение общения с человеком без объяснения каких-либо причин, считает кандидат психологических наук Михаил Кондратьев.

По его словам, чаще всего гостинг встречается в романтических отношениях, которые возникают и развиваются в онлайн-формате.

Мессенджеры, приложения для общения и социальные сети позволяют быстро начать, и так же быстро закончить общение без объяснения причин. Достаточно лишь одного клика.

«В идеальном мире все люди понятно объясняющие и понимающе-принимающие. В реальности требования к себе и другим могут отличаться. Например, если гостят меня, то намеренно, чтобы причинить страдания, а если я — ну, так сложились обстоятельства», — приводит слова эксперта «СЭ».

Как сообщается в онлайн-журнале Psychology Today, гостинг возникает не только в романтических отношениях, но и в общении с давними друзьями, между членами семьи и даже коллегами.