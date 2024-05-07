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Психолог объяснил, как формируется позиция жертвы
Хобби и развлечения

Сегодня, 11:30

1 мин.

Психолог объяснил, как формируется позиция жертвы

Мария Маковей
Автор
Руки девушки
Фото Peopleimages/istockphoto.com
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Психолог Валерий Гут считает, что позиция жертвы связана с тяжелыми событиями или длительным стрессом, который пережил человек. По словам эксперта, такое состояние может развиться как в раннем, так и во взрослом возрасте.

В детстве жертвы могли сталкиваться с психологическим и физическим насилием, гиперопекой, чрезмерной заботой и контролем, а также со скандалами в семье. Взрослый человек может стать жертвой из-за травмирующей ситуации, негативного опыта, травм или низкой самооценки, передает «СЭ».

«В обществе состояние жертвы обычно вызывает сострадание, желание помочь и защитить. Такое отношение кажется человеку утешительным и обнадеживающим, что приводит к закреплению позиции», — заключил психолог.

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