Психолог объяснил, как формируется позиция жертвы

Психолог Валерий Гут считает, что позиция жертвы связана с тяжелыми событиями или длительным стрессом, который пережил человек. По словам эксперта, такое состояние может развиться как в раннем, так и во взрослом возрасте.

В детстве жертвы могли сталкиваться с психологическим и физическим насилием, гиперопекой, чрезмерной заботой и контролем, а также со скандалами в семье. Взрослый человек может стать жертвой из-за травмирующей ситуации, негативного опыта, травм или низкой самооценки, передает «СЭ».

«В обществе состояние жертвы обычно вызывает сострадание, желание помочь и защитить. Такое отношение кажется человеку утешительным и обнадеживающим, что приводит к закреплению позиции», — заключил психолог.