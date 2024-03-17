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Психолог объяснил, почему високосный год считают плохим
Хобби и развлечения

17 марта, 15:15

1 мин.

Психолог объяснил, почему високосный год считают плохим

Мария Маковей
Автор
29 февраля.
Фото CraigRJD/istockphoto.com
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Психолог Станислав Самбурский считает, что вера в негатив високосного года помогает человеку снять с себя ответственность, снизить волнение и тревогу.

«Повышенная тревожность заставляет видеть в високосном году обязательную череду неудач, неблагоприятных моментов и событий. Если человек верит в негативные приметы, он может неосознанно действовать так, чтобы подтвердить свои ожидания», — говорит эксперт.

По словам специалиста, плохие события в жизни могут случиться в любое время. Поэтому следует позитивно мыслить и сосредоточиться на новых целях и задачах, пишет «СЭ».

«Вместо того чтобы видеть в високосном году проклятие, можно воспринимать его как дополнительный день для достижения успеха. Истинная сила не в датах и цифрах, а в умении сохранять ясность ума и целеустремленность», — заключил Самбурский.

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