Психолог объяснил, почему високосный год считают плохим

Психолог Станислав Самбурский считает, что вера в негатив високосного года помогает человеку снять с себя ответственность, снизить волнение и тревогу.

«Повышенная тревожность заставляет видеть в високосном году обязательную череду неудач, неблагоприятных моментов и событий. Если человек верит в негативные приметы, он может неосознанно действовать так, чтобы подтвердить свои ожидания», — говорит эксперт.

По словам специалиста, плохие события в жизни могут случиться в любое время. Поэтому следует позитивно мыслить и сосредоточиться на новых целях и задачах, пишет «СЭ».

«Вместо того чтобы видеть в високосном году проклятие, можно воспринимать его как дополнительный день для достижения успеха. Истинная сила не в датах и цифрах, а в умении сохранять ясность ума и целеустремленность», — заключил Самбурский.