Психолог объяснил, почему зумеры увлеклись вязанием
Хобби и развлечения

22 октября, 17:10

2 мин.

Психолог объяснил, почему зумеры увлеклись вязанием

Мария Задорожная
Автор
Девушка вяжет
Фото pvproductions, Freepik

Увлечение зумеров вязанием можно объяснить тем, что это занятие помогает им справляться со стрессом. Об этом сообщил клинический психолог Станислав Самбурский в эфире «Москвы 24». Он прокомментировал новость о том, что молодежь все чаще увлекается «бабушкиными» занятиями: шитьем, вязанием и вышивкой.

По словам специалиста, такие ремесла представляют собой часть антистрессовых практик: они возвращают человека в состояние «здесь и сейчас» и поддерживают эмоциональное здоровье. Самбурский отметил, что рукоделие превращается в видимую часть самопрезентации — «я сделал это сам». Он добавил, что увлечения вроде чтения бумажных книг, вышивки и вязания создают устойчивые сообщества поддержки. В кружках и клубах молодые люди ищут живое общение, где важны реальные результаты, а не онлайн-достижения.

Вязание стало триггером, инициированным соцсетями, но людей привлекает его личная польза: улучшается сон, снижается тревога и меньше хочется погружаться в негативные новости.

«Когда ты носишь вещь, сделанную своими руками, относишься к ней во много раз позитивнее, чем к покупке из дорогого магазина. Регулярное вязание снижает стресс, а следом приходит ощущение счастья. Это вариант арт-терапии для психического благополучия. Монотонно-ритмичные движения помогают фокусироваться на спокойствии и разгружают рабочую память», — подчеркнул психолог.

Хобби такого рода становится способом выйти в сообщества единомышленников и почувствовать себя частью чего-то большего, что поддерживает эмоциональное благополучие. Людям важно ощущение социальной поддержки и принадлежности, подытожил психолог.

Теория поколений: кто такие альфа, зумеры и миллениалы

