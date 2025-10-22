Психолог объяснил, почему зумеры увлеклись вязанием

Увлечение зумеров вязанием можно объяснить тем, что это занятие помогает им справляться со стрессом. Об этом сообщил клинический психолог Станислав Самбурский в эфире «Москвы 24». Он прокомментировал новость о том, что молодежь все чаще увлекается «бабушкиными» занятиями: шитьем, вязанием и вышивкой.

По словам специалиста, такие ремесла представляют собой часть антистрессовых практик: они возвращают человека в состояние «здесь и сейчас» и поддерживают эмоциональное здоровье. Самбурский отметил, что рукоделие превращается в видимую часть самопрезентации — «я сделал это сам». Он добавил, что увлечения вроде чтения бумажных книг, вышивки и вязания создают устойчивые сообщества поддержки. В кружках и клубах молодые люди ищут живое общение, где важны реальные результаты, а не онлайн-достижения.

Вязание стало триггером, инициированным соцсетями, но людей привлекает его личная польза: улучшается сон, снижается тревога и меньше хочется погружаться в негативные новости.

«Когда ты носишь вещь, сделанную своими руками, относишься к ней во много раз позитивнее, чем к покупке из дорогого магазина. Регулярное вязание снижает стресс, а следом приходит ощущение счастья. Это вариант арт-терапии для психического благополучия. Монотонно-ритмичные движения помогают фокусироваться на спокойствии и разгружают рабочую память», — подчеркнул психолог.

Хобби такого рода становится способом выйти в сообщества единомышленников и почувствовать себя частью чего-то большего, что поддерживает эмоциональное благополучие. Людям важно ощущение социальной поддержки и принадлежности, подытожил психолог.