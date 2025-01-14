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Психолог объяснила, чем грозит незавершенная сепарация от родителей
Хобби и развлечения

Сегодня, 18:45

1 мин.

Психолог объяснила, чем грозит незавершенная сепарация от родителей

Мария Задорожная
Автор
Девушка и ее мама
Фото ChayTee, iStock
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Психолог Наталья Безгина в беседе с «СЭ» рассказала, чем грозит незавершенная сепарация от родителей. По ее словам, сепарация — это постепенный процесс, в результате которого дети становятся независимыми личностями, формируют собственные интересы и установки.

Однако не все могут пройти этот путь и окончательно «оторваться» от отца и матери. В итоге незавершенная сепарация приводит к различным проблемам с психическим здоровьем, среди которых зависимость от мнения окружающих, проблемы с самоидентификацией. Как отметила эксперт, человек просто не понимает, чего он хочет, не может ставить цели и определять потребности.

Также неоконченный процесс отделения от родителей может сформировать низкую самооценку и неуверенность в себе у ребенка, неспособность построить здоровые отношения. Кроме того, развивается тревожность, депрессия и происходят перепады настроения.

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