Психолог объяснила, чем любовь к себе отличается от эгоизма

В беседе с «СЭ» психолог Оливия Косс подчеркнула, что одна из важных составляющих любви к себе — это умение ставить себя на первое место и выстраивание личных границ.

По ее словам, в погоне за общественным одобрением многие люди действуют во вред собственного комфорта. Но когда человек любит себя, он понимает, что нравиться всем невозможно. Эксперт отметила, что возможность сказать «нет» — это не проявление эгоизма, а наоборот, это одно из проявлений любви к себе.

«Если вы в первую очередь думаете о себе — это самоуважение. Эгоизм — это когда вы думаете лишь о себе. Иногда нужно быть плохим для других, чтобы быть хорошим для себя», — заключила специалист.