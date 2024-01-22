Психолог объяснила, чем настоящая тревога отличается от реакции на хорроры

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Клинический психолог Анастасия Василькова считает, что настоящая тревога не сильно отличается от реакции, которую некоторые испытывают при просмотре фильмов ужасов.
«Схема реагирования с точки зрения физиологических процессов в обоих этих случаях одинаковая. Однако, когда человек смотрит фильм, он все-таки осознает, что это не реальность. И сила тревожности в таком случае снижена», — приводит слова эксперта «СЭ».
Василькова подчеркнула, что степень переживаний при просмотре фильмов ужасов может быть приближена к реальной. Ведь хорроры бывают разные, как и восприимчивость людей.