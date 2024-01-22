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Психолог объяснила, чем настоящая тревога отличается от реакции на хорроры
Хобби и развлечения

Сегодня, 20:30

1 мин.

Психолог объяснила, чем настоящая тревога отличается от реакции на хорроры

Мария Маковей
Автор
Пара смотрит фильм ужасов.
Фото GoodLifeStudio/istockphoto.com
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Клинический психолог Анастасия Василькова считает, что настоящая тревога не сильно отличается от реакции, которую некоторые испытывают при просмотре фильмов ужасов.

«Схема реагирования с точки зрения физиологических процессов в обоих этих случаях одинаковая. Однако, когда человек смотрит фильм, он все-таки осознает, что это не реальность. И сила тревожности в таком случае снижена», — приводит слова эксперта «СЭ».

Василькова подчеркнула, что степень переживаний при просмотре фильмов ужасов может быть приближена к реальной. Ведь хорроры бывают разные, как и восприимчивость людей.

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