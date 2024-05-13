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Психолог объяснила, как изменить поведенческие привычки
Хобби и развлечения

Сегодня, 18:30

1 мин.

Психолог объяснила, как изменить поведенческие привычки

Мария Маковей
Автор
Девушка сидит, ее руки крупным планом
Фото Peopleimages/istockphoto.com
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Психолог, психотерапевт Марина Гринвальд в беседе с «СЭ» заявила, что изменить поведенческие привычки можно, стоит лишь приложить немного усилий.

Так эксперт рекомендует найти триггеры (побудителей нежелательных реакций) и попробовать по-другому отреагировать на них. Также следует составить план с вариантами новых реакций и действий и стараться чаще их применять, перепрограммировать себя.

«Например, желаемые варианты поведения можно прописывать на карточках. Такая техника называется копинг-стратегией и применяется в когнитивной терапии как метод борьбы с нежелательными паттернами», — заключила эксперт.

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