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Психолог объяснила, как собаки влияют на эмоциональное состояние человека
Хобби и развлечения

Сегодня, 16:15

1 мин.

Психолог объяснила, как собаки влияют на эмоциональное состояние человека

Мария Маковей
Автор
Мужчина обнимает пса
Фото Pekic/istockphoto.com
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Клинический психолог Маргарита Алексеева в беседе с «СЭ» заявила, что собаки развивают эмпатию у своих хозяев. По ее словам, питомцы могут запоминать простейшие эмоции: страх, удивление, агрессию. Поэтому даже самый безэмоциональный человек начнет рано или поздно разговаривать с псом, не будет «надевать маски», а покажет себя настоящего.

«Это подтвердили и исследователи из Японии: они доказали, что при общении с собаками у людей в мозге происходят те же химические процессы, что и при контакте с близкими людьми», — добавила эксперт.

Также психолог подчеркнула, что взаимодействие с собакой провоцирует выработку окситоцина, который повышает уровень эмпатии и снижает чувство страха.

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