Психолог объяснила, как собаки влияют на эмоциональное состояние человека

Клинический психолог Маргарита Алексеева в беседе с «СЭ» заявила, что собаки развивают эмпатию у своих хозяев. По ее словам, питомцы могут запоминать простейшие эмоции: страх, удивление, агрессию. Поэтому даже самый безэмоциональный человек начнет рано или поздно разговаривать с псом, не будет «надевать маски», а покажет себя настоящего.

«Это подтвердили и исследователи из Японии: они доказали, что при общении с собаками у людей в мозге происходят те же химические процессы, что и при контакте с близкими людьми», — добавила эксперт.

Также психолог подчеркнула, что взаимодействие с собакой провоцирует выработку окситоцина, который повышает уровень эмпатии и снижает чувство страха.