Психолог объяснила, как вести себя родителям квадроберов

Недавно в Госдуме предложили запретить квадробинг, а также привлекать к уголовной ответственности или лишать родительских прав мам и пап, поддерживающих странное хобби детей. Ведь некоторые ребята настолько сильно вживаются в роль собак, кошек, енотов и лисиц, что бросаются на детей помладше, кусают сверстников, царапаются и рычат на взрослых.

Эксклюзивно для «СЭ» клинический психолог Милана Погорелова рассказала, как вести себя родителям квадроберов и действительно ли это увлечение опасно для детей.

«Дети любят играть и примерять на себя разные роли. Они бегают, прыгают, даже исполняют некоторые акробатические элементы. Для развития физических показателей квадробинг является отличным вариантом. Если говорить о психологическом состоянии, здесь стоит учесть несколько важных нюансов», — отметила эксперт.



По словам специалиста, если ребенок перестал посещать спортивные или творческие секции, игнорирует школу и внешкольные занятия, а занятие «квадроберством» стало единственным увлечением, нужно обратить внимание на его психоэмоциональное состояние.

«Поговорите с ребенком, возможно у него возникли трудности или конфликты в школе, секции. А квадробинг для него — это некий способ ухода от реальности в мир фантазий, где нет стресса и психоэмоциональных потрясений», — добавила психолог.

Также следует узнать об интересах, желаниях и мечтах ребенка. В качестве альтернативы квадробингу можно предложить другие интересные занятия, актуальные для возрастной категории. Например, акробатика, спортивная гимнастика, художественная гимнастика, актерское мастерство, цирковое искусство.

«Поддерживайте дружескую связь с ребенком. Попросите его рассказать, что ему нравится в квадробинге. Объясните, что кусать, нападать и причинять вред другим нельзя, что за такие действия может последовать наказание не только для него, но и вас, как родителей», — рекомендует эксперт.

Кроме того, Погорелова подчеркнула, что квадробинг может быть нормальным увлечением для детей в возрасте до 12-13 лет. Для более взрослых ребят он чреват развитием инфантилизма.