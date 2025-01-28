Психолог объяснила, почему детям нравится песня «Сигма-бой»

Психолог-консультант Анастасия Быстрова в беседе с «СЭ» заявила, что феномен популярности таких песен, как «Сигма-бой», прост. По ее словам, детям нравятся ритмичные песни, которые легко ложатся на слух. Текст трека незамысловат и под него легко можно потанцевать без особых навыков.



«Сейчас очень много информации, мозг ребенка часто перегружен, поэтому занять его легким мотивом легче, чем размышлять над чем-то важным», — подчеркнула эксперт.



Психолог отметила, что слова песни понятны практически всем, даже говорящим на английском языке. А девочки, которые поют трек, яркие и популярные. Они собирают залы, а детям нужно иметь кумиров, чтобы хотеть на кого-то равняться.



«Важно не паниковать, что какая-то песня так сильно вирусится. Родителям нужно уделять должное внимание формированию у детей вкуса, но такие песни тоже важны. С детьми следует разговаривать, рассуждать, почему именно эта песня им нравится, как они понимают эту песню», — подытожила Быстрова.