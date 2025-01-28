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Психолог объяснила, почему детям нравится песня Сигма бой
Хобби и развлечения

Сегодня, 16:25

1 мин.

Психолог объяснила, почему детям нравится песня «Сигма-бой»

Мария Задорожная
Автор
Betsy
Фото Официальный аккаунт Betsy, Telegram
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Психолог-консультант Анастасия Быстрова в беседе с «СЭ» заявила, что феномен популярности таких песен, как «Сигма-бой», прост. По ее словам, детям нравятся ритмичные песни, которые легко ложатся на слух. Текст трека незамысловат и под него легко можно потанцевать без особых навыков.

«Сейчас очень много информации, мозг ребенка часто перегружен, поэтому занять его легким мотивом легче, чем размышлять над чем-то важным», — подчеркнула эксперт.

Психолог отметила, что слова песни понятны практически всем, даже говорящим на английском языке. А девочки, которые поют трек, яркие и популярные. Они собирают залы, а детям нужно иметь кумиров, чтобы хотеть на кого-то равняться.

«Важно не паниковать, что какая-то песня так сильно вирусится. Родителям нужно уделять должное внимание формированию у детей вкуса, но такие песни тоже важны. С детьми следует разговаривать, рассуждать, почему именно эта песня им нравится, как они понимают эту песню», — подытожила Быстрова.

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